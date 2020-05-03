مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 10 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

زاد بحث المتابعين عن مسلسل الاختيار الحلقة 10 في مصر والعالم العربي،نظرا لما حققه المسلسل من نجاح باهر منذ عرض أولى حلقاته ليلتف جميع فئات المجتمع حول هذه الملحمة الفنية التي تجسد أسطورة منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد دفاعًا عن تراب سيناء المباركة، برفقة مجموعة من زملائه الذين خلدوا أسطورة جديدة في التضحية والفداء.





مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 10





وينتظر الجمهور عرض مسلسل الاختيار الحلقة 10 بشغف كبير بعد تطور أحداث الحلقات السابقة وانتهائها عند القبض على أسرة هشام عشماوي، ليهرب إلى قائد بيت المقدس برفقة زميله محاولاً الاختباء.





أحداث مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 10





وسيتناول مسلسل الاختيار الحلقة 10 ما دار بعد تكليف عشماوي بقتل العقيد أحمد المنسي لما سببه لمتاعب كبيرة في مواجهاته للإرهابيين، وضرباته الاستباقية لهم.





تفاصيل مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 10





يحاول عشماوي الاختباء خلال مسلسل الاختيار الحلقة 10 من قوات الأمن التيتقوم بترقبه ورصد تحركاته من أجل معرفة أين يختبئ ولمن ينمتي، وتظهر زوجته في مشهد مع عائلة عشماوي وهي تكشف حزنها عن رحيل عشماوي دون رجعى وفرحتها بما قدمه.





فشل اغتيال وزير الداخلية في مسلسل الاختيار الحلقة 10





واعترفت زوجة عشماوي أمام أسرة زوجها الإرهابي بأن الجميع كان يعلم بما هو مقدم عليه، ولكنهم كانوا لا يملكون شجاعة منعه حتى لا يحملوا وزرًا لإعاقته عن الجهاد على حد وصفهم، معربين عن حزنهم لأنه "ضاع" ولن يعود.





مسلسل الاختيار الحلقة 10





وسقط والد المنسي في عيادته قبل أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 10 نتيجة للمجهود الزائد ولاسيمًا في ظل إصابته بسرطان المعدة ليعود من سيناء وفي طريقه يلقى مجموعات "داعشية" تقطع الطريق ويصورون بحثًا عن أي ضابط أو جندي بالقوات المسلحة لقتل، فاستعد منسي بمسدسه قائلًا: "ما دام ميتين ميتين ناخد في وشنا 4 منهم ولا حاجة" قبل أن ينهوا الكمين قبل مشاهدة منسي.





عرض مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 10





وحقق النجم أمير كرارة نجاحًا كبيرًا محتلًا مكانة هامه بعمله الدرامي الذي التفت حوله جميع الأسر المصرية، حيث حققت جميع الحلقات المعروضة قبل مسلسل الاختيار الحلقة 10 نجاحًا كان متوقعًا من قبل الجميع ولكن ليس بمثل هذا الحد الكبير.





أبطال مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 10





ويقوم ببطولة مسلسل "الاختيار" النجم أمير كرارة الذي يجسد شخصية الشهيد العقيد أحمد صابر منسي قائد الكتيبة 103 صعقة والذي استشهد في هجوم إرهابي في يوليو 2017، على أيدي أعداء الوطن ومجموعة من الخونة، ويقف عند الحلقة مسلسل الاختيار الحلقة 8 والتي ستعرض اليوم.





موعد عرض مشاهدة مسلسل الاختيار الحلقة 10 والقنوات الناقلة





ويذاع مسلسل الاختيار الحلقة 10 اليوم في تمام لـ9 مساءً بتوقيت القاهرة عبر قناة ON ويعاد فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.











