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ريال مدريد يرصد 70 مليون إسترليني للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

الأحد 03/مايو/2020 - 06:35 م
زيدان
زيدان
ريهام عبد المحسن
أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد حريص جداً على التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة صنداي إكسبريس البريطانية أن ريال مدريد يستعد لتجهيز عرضًا تبلغ قيمته 70 مليون جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات النجم الفرنسي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن بول بوجبا لا ينوي تجديد عقده مع مانشستر يونايتد علمًا بأن عقده ينتهي في 2021 مع وجود بند خيار للتجديد لموسم إضافي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عدة أندية أوروبية تسعى للتعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 27 عامًا على رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ولكن النجم الفرنسي يفضل الإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

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