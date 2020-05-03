Advertisements

محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر من مديونية صقر قريش

الأحد 03/مايو/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم استرداد مستحقات محافظة القاهرة عبارة عن مساحة ٣٨٠٠٠ متر مربع كجزء من تسوية المديونية الخاصة بجمعية صقر قريش بالبساتين لدى المحافظة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن استرداد الأرض جاء ضمن إنهاء إجراءات حل النزاع القائم بين محافظة القاهرة و جمعية صقر قريش، لافتة إلى أنه تم استرداد الأرض المحددة مقابل المديونية المستحقة للمحافظة من قبل الجمعية.

وأشارت إلى استرداد المحافظة للأرض سيكون انتهت مديونية الجمعية، وسيتم حل المشكلة والبدء فى اصدار تراخيص المرافق لهم.

يأتى ذلك تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة وجمعية صقر قريش لتسوية النزاع القائم منذ سنين.

محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير شارع جسر السويس بنسبة ٩٨٪؜

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال تطوير شارع جسر السويس في المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن، والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة بتكلفة ٤٨ مليون جنية وهى الأعمال التى تقوم بها المحافظة، في إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة.

وأضاف محافظ القاهرة أن نسبة تنفيذ أعمال التطوير التى بدأت فى شهر أكتوبر الماضي بلغت ٩٨ % حيث تشمل أعمال التطوير توسعه الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطى.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توسعة عرض شارع جسر السويس الذي يبلغ طوله 4.7 كم ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلا من 11.5متر قبل التطوير.

كما تفقد محافظ القاهرة حملة النظافة المكبرة التي استهدفت شوارع ٦ أكتوبر وعزيز المصرى وأحمد عصمت وعبد الحليم محمود وأحمد عرابى والعشرين بعين شمس لرفع تراكمات القمامة والردتش من الشوارع.

انهيار شدة بميدان الساعة

أكدت محافظة القاهرة، انهيار شدة إحدى "كمرات" كوبري ميدان الساعة أثناء العمل؛ نتيجة هبوط التربة أسفل الشدة دون حدوث خسائر في العاملين بالموقع.

وأوضحت فى بيان لها، أن الانهيار وقع يوم الخميس، الساعة الخامسة والربع مساء، حيث انهارت الشده الخاصة بإحدى "كمرات" كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط الأرض أسفل الشدة.


وقالت المحافظة في بيانها، إن التحاليل المبدئية تشير إلى أن هبوط الأرض حدث بسبب تسرب المياه من أحد خطوط الصرف الصحي الماره بالقرب من موقع الشدة، ولم تحدث أي خسائر في العاملين الموجودين بالموقع.

وتم نقل ٣ من العمال الذين تواجدوا بالقرب من موقع الانهيار نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وعمل الفحوصات اللازمة لهم وخروجهم وعودتهم لموقع المشروع، كما قامت الشركة المنفذة للكوبري؛ برفع الشدة المنهاره وإزالة الخرسانة لاستكمال العمل بالموقع وانهاء المشروع طبقا للتوقيت المخطط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميدان الساعة محافظة القاهرة صقر قريش

أخبار تهمك

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ يوم

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

ريال مدريد يرصد 70 مليون إسترليني للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

منذ نصف ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ يوم

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

الآن

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 6 ساعات

يوفنتوس يكشف حقيقة الصفقة المرتقبة مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

25 يوليو.. آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة لتقنين الأراضي بمحافظة السويس

أبرزها "انهيار عقار في الهرم ".. 3 أشياء حدثت وأنت نائم

غلق محال ودهان الأسوار.. حي شرق مدينة نصر يرفع شعار "لا للتهاون" (صور)

حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بالمطرية

محافظ القاهرة يكشف تفاصيل تطوير شارع الحجاز

السكرتير العام يتابع الرصف بالميادين ويتفقد الغرفة التجارية في السويس

تصويت

- أفضل مسلسل خليجي

- أفضل مسلسل خليجي

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

03:03 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

05:00 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة