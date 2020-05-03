محافظة القاهرة تسترد 38 ألف متر من مديونية صقر قريش

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أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم استرداد مستحقات محافظة القاهرة عبارة عن مساحة ٣٨٠٠٠ متر مربع كجزء من تسوية المديونية الخاصة بجمعية صقر قريش بالبساتين لدى المحافظة.



وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن استرداد الأرض جاء ضمن إنهاء إجراءات حل النزاع القائم بين محافظة القاهرة و جمعية صقر قريش، لافتة إلى أنه تم استرداد الأرض المحددة مقابل المديونية المستحقة للمحافظة من قبل الجمعية.



وأشارت إلى استرداد المحافظة للأرض سيكون انتهت مديونية الجمعية، وسيتم حل المشكلة والبدء فى اصدار تراخيص المرافق لهم.



يأتى ذلك تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة وجمعية صقر قريش لتسوية النزاع القائم منذ سنين.



محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير شارع جسر السويس بنسبة ٩٨٪؜



تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال تطوير شارع جسر السويس في المنطقة الواقعة بين شارع القبة وميدان الألف مسكن، والذي تنفذه مديرية الطرق بالمحافظة بتكلفة ٤٨ مليون جنية وهى الأعمال التى تقوم بها المحافظة، في إطار خطتها لرفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة.



وأضاف محافظ القاهرة أن نسبة تنفيذ أعمال التطوير التى بدأت فى شهر أكتوبر الماضي بلغت ٩٨ % حيث تشمل أعمال التطوير توسعه الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطى.



وأضاف محافظ القاهرة أنه تم توسعة عرض شارع جسر السويس الذي يبلغ طوله 4.7 كم ليصبح 22.5 متر للاتجاه الواحد بدلا من 11.5متر قبل التطوير.



كما تفقد محافظ القاهرة حملة النظافة المكبرة التي استهدفت شوارع ٦ أكتوبر وعزيز المصرى وأحمد عصمت وعبد الحليم محمود وأحمد عرابى والعشرين بعين شمس لرفع تراكمات القمامة والردتش من الشوارع.



انهيار شدة بميدان الساعة



أكدت محافظة القاهرة، انهيار شدة إحدى "كمرات" كوبري ميدان الساعة أثناء العمل؛ نتيجة هبوط التربة أسفل الشدة دون حدوث خسائر في العاملين بالموقع.



وأوضحت فى بيان لها، أن الانهيار وقع يوم الخميس، الساعة الخامسة والربع مساء، حيث انهارت الشده الخاصة بإحدى "كمرات" كوبري ميدان الساعة نتيجة هبوط الأرض أسفل الشدة.





وقالت المحافظة في بيانها، إن التحاليل المبدئية تشير إلى أن هبوط الأرض حدث بسبب تسرب المياه من أحد خطوط الصرف الصحي الماره بالقرب من موقع الشدة، ولم تحدث أي خسائر في العاملين الموجودين بالموقع.



وتم نقل ٣ من العمال الذين تواجدوا بالقرب من موقع الانهيار نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وعمل الفحوصات اللازمة لهم وخروجهم وعودتهم لموقع المشروع، كما قامت الشركة المنفذة للكوبري؛ برفع الشدة المنهاره وإزالة الخرسانة لاستكمال العمل بالموقع وانهاء المشروع طبقا للتوقيت المخطط.