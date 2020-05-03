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مي القاضي تطلب من ميدو عادل 10 مليون مقابل الإجهاض

الأحد 03/مايو/2020 - 06:40 م
حب عمري
حب عمري
نور طلعت
طلبت الفنانة مي القاضي، من زوجها الفنان ميدو عادل مبلغ قدره 10 مليون جنيه مقابل إجهاض جنينها لأنها حامل من ميدو عادل، مقابل عدم كشفها موضوع زواجهما السري جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل"حب عمري".

وفي المقابل رفض ميدو، عرض مي القاضي، مما إضطرت تكرر طلبها من شقيقته في المسلسل الفنانة منه فضالي.

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، من إنتاج شركة "جولد ميديا.

"حب عمري" من بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة حب كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

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