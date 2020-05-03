Advertisements

كيفن دي بروين يحدد موقفه من البقاء في مانشستر سيتي

الأحد 03/مايو/2020 - 06:20 م
كيفن دي بروين
كيفن دي بروين
وكالات

تحدث كيفن دي بروين، صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي، عن إمكانية رحيله أو بقاءه مع فريقه خلال المواسم القادمة.

 

وألمح دي بروين ذو الـ 28 عامًا أنه يمكن له الرحيل عن فريقه حال تمسك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" بتنفيذ عقوبة الاستبعاد عن دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال السنتين المقلتين.

 

وذكر دي بروين في حديثه لصحيفة "هيت لاتستي نيوز" البلجيكية عبر تقنية الفيديو:"أنا انتظر، قال لنا النادي بأنه سيستأنف القرار وهم متأكدون بنسبة مئة في المئة بأنهم على صواب".

 

وأكمل متابعًا "سننتظر لنرى ماذا سيحصل، عندما يتم اتخاذ القرار، سأنظر بالأمر، سنتان من دون خوض دوري أبطال أوروبا يعتبر وقتاً طويلاً بالنسبة إلي، أستطيع التأقلم مع سنة واحدة".

 

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا"، قد استبعد مانشستر سيتي عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، لكن النادي الإنجليزي تقدم باستئناف موجه ضد قرار غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية الصادر في 14فبراير 2020.

 

ومن المقرر أن تنظر محكمة التحكيم الرياضي باستئناف نادي مانشستر سيتي مطلع الصيف المقبل.

 

ويرتبط دي بروين بعقد لمدة ثلاث سنوات مع سيتي، وقد أشار إلى أنه سيبقى بين صفوف فريقه في حال نجح ناديه في الاستئناف، وحتى لو عرضت الأندية الأخرى عليه الانضمام إليها.


وقال صانع ألعاب مانشستر سيتي: "العب في صفوف أحد أفضل الفرق في العالم، ألعب في الدوري الإنجليزي الذي اعتبره أفضل الدوريات".

 


أخبار تهمك

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يكشف حقيقة الصفقة المرتقبة مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

الآن

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 15 ساعة

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ يوم

ريال مدريد يرصد 70 مليون إسترليني للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

منذ 37 دقيقة

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ يوم

تصويت

- أفضل مسلسل خليجي

- أفضل مسلسل خليجي

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

03:03 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

05:00 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة