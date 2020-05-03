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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب

الأحد 03/مايو/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة واحدة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" ليبلغ الإجمالي 4903 حالة، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقالت الوزارة المغربية: إنه تم تسجيل 182 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين إلى 1438 شخصاً، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 174 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,514 مليون إصابة، بينهم أكثر من 245 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,133 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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