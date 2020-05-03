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بعد عرض الحلقة التاسعة.. مسلسل "البرنس" مطلوب على جوجل

الأحد 03/مايو/2020 - 06:44 م
البرنس
البرنس
مصطفى فكيه
تصدر مسلسل "البرنس" لـ الفنان محمد رمضان تريند مؤشرات البحث بـ جوجل، وذالك بعد عرض الحلقة التاسعة من المسلسل.

وشهدت الحلقة التاسعة أحداث كثيرة وأبرزها خروج رضوان خلسة من المستشفى بابنته وذهب إلى قبر لبنى وابنه سيف، ودعا لهما بالرحمة، وقال لها: "والله العظيم يا لبنى مكنتش بكدب عليكى لما قلت إنك أغلى حاجة فى حياتى".

كما وقف على قبر والده الحاج حامد البرنس، وقال: "اسمع يابا لو ولادك هما اللى عملوا كده فى لبنى هدفنهم جنبك وهخليهم عبرة لمن فى الأرض.. لو كان إخواتى هما اللى عملوا كده يبقى أنت السبب لما كتبت الوصية من غير ما تاخد رأيى".

ويشارك فى بطولة العمل، محمد رمضان، نور اللبنانية، وروجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبدالعزيز، وعبدالعزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، ومحمد علاء، وصفاء الطوخى، ومحمد حاتم، ورحاب الجمل، وحازم إيهاب، وأحمد داش، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجى.

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