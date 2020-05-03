تصريحات جديدة من اتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري

تحدث محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، عن استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

وقال محمد علي في تصريحات تليفزيونية: "جلسة اللجنة الخماسية مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كانت ليطمئن على استعدادات اتحاد الكرة لعودة نشاط كرة القدم إذا قررت الدولة ذلك".

وتابع: "إذا قررت الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الرياضة عودة النشاط الكروي مرة أخرى، سيكون اتحاد كرة القدم جاهز تماما لذلك، درسنا الموقف بشكل كامل وطريقة التدريبات للفرق وكيفية خوض المباريات إذا كان اتجاه الدولة هو عودة كرة القدم".

وأضاف: "وضعنا أيضا دراسة لكيفية استئناف البطولات في جدول زمني محدد، وكل ذلك مع اتخاذ اشتراطات معينة للحفاظ على سلامة الجميع، المخاطرة الصحية في كرة القدم قليلة نظرا لأنها تقام في ملاعب مفتوحة ذو مساحات كبيرة وهذا ما أقرته منظمة الصحة العالمية".

وأنهى محمد علي حديثه قائلا: "ولكن إذا كان اتجاه الدولة عدم عودة النشاط الرياضي وإلغاء الموسم سيكون لاتحاد الكرة تصورا آخر".