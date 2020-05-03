Advertisements

تصريحات جديدة من اتحاد الكرة بشأن استكمال بطولة الدوري

الأحد 03/مايو/2020 - 06:31 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام مجدي

تحدث محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، عن استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم.

 

وقال محمد علي في تصريحات تليفزيونية: "جلسة اللجنة الخماسية مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، كانت ليطمئن على استعدادات اتحاد الكرة لعودة نشاط كرة القدم إذا قررت الدولة ذلك".

 

وتابع: "إذا قررت الحكومة ووزارة الصحة ووزارة الرياضة عودة النشاط الكروي مرة أخرى، سيكون اتحاد كرة القدم جاهز تماما لذلك، درسنا الموقف بشكل كامل وطريقة التدريبات للفرق وكيفية خوض المباريات إذا كان اتجاه الدولة هو عودة كرة القدم".

 

وأضاف: "وضعنا أيضا دراسة لكيفية استئناف البطولات في جدول زمني محدد، وكل ذلك مع اتخاذ اشتراطات معينة للحفاظ على سلامة الجميع، المخاطرة الصحية في كرة القدم قليلة نظرا لأنها تقام في ملاعب مفتوحة ذو مساحات كبيرة وهذا ما أقرته منظمة الصحة العالمية".

 

وأنهى محمد علي حديثه قائلا: "ولكن إذا كان اتجاه الدولة عدم عودة النشاط الرياضي وإلغاء الموسم سيكون لاتحاد الكرة تصورا آخر".

أخبار تهمك

يوفنتوس يكشف حقيقة الصفقة المرتقبة مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ يوم

"الصحة العالمية" تكشف تفاصيل عقار "ريمديسفير" لعلاج كورونا

منذ يوم

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 6 ساعات

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

الآن

ريال مدريد يرصد 70 مليون إسترليني للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

منذ 37 دقيقة

تصويت

- أفضل مسلسل خليجي

- أفضل مسلسل خليجي

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

03:03 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

05:00 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة