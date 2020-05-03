هل يستكمل الدوري الإنجليزي في أستراليا ؟

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الحديث مازال مستمراً حول إمكانية عودة الدوري الإنجليزي هذا الموسم والذي تم تعليقه في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن الوكيل الإنجليزي جاري ويليامز يمتلك خطة من أجل عودة مباريات الدوري الإنجليزي المتبقية في أستراليا.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ويليامز الذي يقيم في أستراليا حصل على دعماً من قِبل السيناتور المحلي في مدينة برث الأسترالية بشأن هذا الإقتراح.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رابطة الدوري الإنجليزي كانا قد أكدت في بيان رسمي يوم الجمعة الماضي أبدت فيه موافقة جميع أندية الدوري الإنجليزي على إستئناف الموسم الحالي بدون تحديد موعد محدد.