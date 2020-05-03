مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

أظهر نادي بيراميدز رغبة في التعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانقتالات الصيفية القادمة.





ويرغب بيراميدز في التعاقد مع محمد عبد الغني مدافع الزمالك في الصيف القادم.





ويريد بيراميدز ضم عبد الغني في الصيف تحسبا لرحيل عبد الله بكري مدافع الفريق في نهاية الموسم الجاري.





ولكن أكد نادي الزمالك على رفضه لفكرة رحيل محمد عبد الغني عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الأبيض الشديدة له.