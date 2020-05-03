أستاذة أمراض صدرية توجه نصائح لمرضى الحساسية.. وتحذر من هذه الأطعمة (فيديو)

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.



تسجيل 298 إصابة بكورونا و9 حالات وفاة



وأضاف أنه تم تسجيل 298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



إجمالي المصابين بكورونا 6193 حالة و415 وفاة



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وجهت الدكتور مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بكلية طب قصر العيني، عدة نصائح لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي في ظل انتشار فيروس كورونا، ناصحة بالبقاء في المنزل، والبعد عن التجمعات، والالتزام التام بخطة علاج مريض الحساسية.وأضافت "شرف الدين"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، على فضائية "دي إم سي"، أنه يجب على مريض الحساسية الالتزام في تناول الأطعمة، وتناول الخضروات والفواكه، تقليل السكريات والنشويات، معلقة: "السكريات والنشويات بتهبط المناعة".وشددت على ضرورة التهوية الجيدة، واستخدام القناع والكمامة، وعدم الإسراف في استخدام المطهرات مثل "الكلور"، لافتة إلى أنه يجب تخفيف الكلور بالماء، وألا يستخدمه مريض الحساسية، مؤكدة أنه سلاح ذو حدين، كما نصحة بالبعد عن التدخين، وأن يكون جهاز التنفس الصناعي شخصي، لا يستخدمه أكثر من شخص.