رامز جلال عن باسم ياخور: "ليلته مش معدية" في "رامز مجنون رسمي"

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بدأت الحلقة العاشرة من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال والمذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.





وبدأ رامز جلال حلقته بالمقدمة التشويقية التي اعتاد عليها،ليشوق جمهوره على معرفة الضيف قائلا " في ناس وأنت بتعمل معاهم المقلب بتبقا مطمن متوقع رد فعلهم وفي ناس بتبقا مش متوقع رد فعلهم نجمنا النهارده فيه كل المظاهر اللي تجبرك تبعد عنه نجم من نجوم بلاد الشام صاحب القدرات التمثيلية اللي ليلته النهاردة مش معدية باسم ياخور"











واعتاد الجمهور على مشاهدة برنامج رامز جلال الذي يقدمه في كل عام ولكن بفكرته المختلفة، ويتشوقو أيضا لمعرفة ضحايا برنامجه في كل حلقة ويلاقى بنامج "رامز مجنون رسمي" نسبة مشاهدة عالية جدا بالمقاربة بالبرامج الأخرى.

