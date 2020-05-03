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لهذا السبب.. عمر ودياب يتشاجران على سيارة

الأحد 03/مايو/2020 - 06:50 م
عمر ودياب
عمر ودياب
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، ويتشاجر كل من عمر ودياب على سيارة يريدها عمر أن تركن لديه ويريدها دياب أن تركن لديه.

ثم تدخل السيارة عند عمر وينزعج دياب كثيراً، ويركب عمر على السيارة ويفرح كثيراً ويقول لدياب أنه عيل ومش قد كلمته.

وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

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