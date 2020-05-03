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قنوات ومواعيد عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل الفتوة

الأحد 03/مايو/2020 - 06:54 م
الفتوة
الفتوة
شيماء يونس
انطلق شهر رمضان وانطلق معه سباق المسلسلات الرمضانية، وكان منها مسلسل "الفتوة"، الذي ينال حركة بحث عالية عبر محرك البحث الشهير جوجل والذي يقدم فيه دور البطولة الفنان ياسر جلال مع الفنان أحمد صلاح حسني، حيث يعرض المسلسل عبر قناة الحياة


قصة مسلسل الفتوة
تدور احداث المسلسل في عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي، حيث تدور الأحداث تدور في الماضي قبل 100 عام، عن"فتوة"، ولكن هناك قصة رومانسية بالإضافة إلى الكوميديا وأكشن، والأحداث ستكون في منطقة الجمالية بالقاهرة التي تتنوع فيها العلاقات الاجتماعية

ابطال مسلسل الفتوة

يشارك عدد من كواكبه نجوم الفن في المسلسل ومنهم ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، محمود حافظ، ضياء عبدالخالق، أحمد جمال سعيد، نبيل البرديسي، حازم فؤاد، مدحت مصطفى، زكي لوجو، سمير حكيم، أشرف خاطر، لاشينة لاشين، مجدي عبدالظاهر، نادر الجريتلي، ياسين أبو رواش، سيد البطاوي، محمد الهجرسي، هاني التابعي، إخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.


موعد عرض الفتوة 2020

سيذاع المسلسل على قناة الحياة في تمام الساعة الثانية منتصف الليل، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الرابعة صباحا و الإعادة الثانية الرابعة و 30 دقيقة عصرا.

ترددات القنوات
الحياة الحمراء:-
، اسم القمر: نايل سات
الاستقطاب: أفقي
التردد: 1206
معدل الترميز: 27500
معامل الترميز: 34

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