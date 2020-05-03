دياب ينفذ ركن السيارات على والدته وشقيقته

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بدأ منذ قليل مسلسل "عمر ودياب"، وينفذ دياب قاعدة ركن السيارات على والدته الفنانة نهال عنبر وشقيقته الفنانة داليا الخولي، وتقول والدته شكرا لولالك كنت اتصدمت بعلبة السكر.



ثم تأتي والدته وبيدها شاي وتسأله عن مرتبه ليقول لها أنه لا يريد القول ولكن سوف يغنيها لتخبره أن لا ينسى شقيقته وجهازها ويساعدها فيه ولا يترك هذا المال لصاحبة النصيب ويترك عائلته.



وتدور أحداث مسلسل "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.