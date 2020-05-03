"طمنيني عليكي"..باسم ياخور يغازل الإعلامية ورامز جلال يعلق!

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استضاف الفنان رامز جلال الفنان السوري باسم ياخور في حلقة جديدة من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء



وجاء الفنان باسم ياخور واستقبلته الإعلامية أروى وتم اقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي من المفترض أن يجيب فيه "ياخور" على بعض الأسئلة الجريئة ويمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"خليك واضح.





وقال رامز جلال في بداية الحلقة بعض التعليقات الكوميدية على الفنان باسم ياخور وأبرزها "تحسه داخل خناقة"،"ضخم أوي يجماعة البت واصلة عند كوعه"،"ده إيه الكرش ده يا بسبس كاجو بليل ولا إيه"،"مش عايز مايك من ده عايز بتاع أم كلثوم"،"تحس إنه جاي من الزقازيق"، وقال"اضربيه بالقلم واجري".



وقال باسم ياخور للمذيعة متغزل فيها "يخليلي ياكي"،"طمنيني عليكي" وظل رامز جلل بعض التعليقات الكوميدية قائلا "طمنيني عليكي هي كانت بتعمل إشاعة ولا إيه".

