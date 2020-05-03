Advertisements

"طمنيني عليكي"..باسم ياخور يغازل الإعلامية ورامز جلال يعلق!

الأحد 03/مايو/2020 - 06:59 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
استضاف الفنان رامز جلال الفنان السوري باسم ياخور في حلقة جديدة من برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء

وجاء الفنان باسم ياخور واستقبلته الإعلامية أروى وتم اقناعه بأنه برنامج يسمى "كرسي الحقيقة" والذي من المفترض أن يجيب فيه "ياخور" على بعض الأسئلة الجريئة ويمر بثلاث فقرات وهما "الوش التاني"،"الثبات الانفعالي"،"خليك واضح.


وقال رامز جلال في بداية الحلقة بعض التعليقات الكوميدية على الفنان باسم ياخور وأبرزها "تحسه داخل خناقة"،"ضخم أوي يجماعة البت واصلة عند كوعه"،"ده إيه الكرش ده يا بسبس كاجو بليل ولا إيه"،"مش عايز مايك من ده عايز بتاع أم كلثوم"،"تحس إنه جاي من الزقازيق"، وقال"اضربيه بالقلم واجري".

وقال باسم ياخور للمذيعة متغزل فيها "يخليلي ياكي"،"طمنيني عليكي" وظل رامز جلل بعض التعليقات الكوميدية قائلا "طمنيني عليكي هي كانت بتعمل إشاعة ولا إيه".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رامز مجنون رسمى رامز جلال باسم ياخور الفجر أخبار الفني

أخبار تهمك

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

الآن

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار من المالية للمواطنين بشأن رواتب مايو (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

يوفنتوس يكشف حقيقة الصفقة المرتقبة مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يرصد 70 مليون إسترليني للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

منذ 38 دقيقة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

"الجندي" يكشف حقيقة زوال كورونا في 19 رمضان (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد..بث مباشر لبرنامج "رامز مجنون رسمي" الحلقة 2 على قناة mbc مصر

"راندا البحيري بتتمكيج".. رامز جلال يلقي تعليقات كوميدية على حمدي الميرغني

بعد قليل.. حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي"

"جاية تعملي إيه في دبي أنتي أخرك بلطيم" رامز جلال يلقي بعض التعليقات الكوميدية لبدرية طلبة

قبل عرض حلقته.. ضحية "رامز مجنون رسمي" يكشف معرفته بالمقلب مسبقا

بعد قليل.. حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي"

تصويت

- أفضل مسلسل خليجي

- أفضل مسلسل خليجي

الأكثر قراءة
01:20 م

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

03:03 م

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

10:49 م

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

05:00 م

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة