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"مستفز كتير".. تعرف على رد فعل باسم ياخول بعد رؤية رامز جلال

الأحد 03/مايو/2020 - 07:01 م
رامز مجنون رسمي
رامز مجنون رسمي
مي مرسي
كان الفنان السوري باسم ياخور ضيف الحلقة العاشرة من برنامج "رامز مجنون رسمي" والذي يقدمه الفنان رامز جلال ويذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة ال6:30 مساء.



ودخل الفنان باسم ياخور الأستوديو وتم ربط أيديه وأرجله في كرسي الاعتراف وبدأت الإعلامية أروى في طرح بعض الأسئلة عليه وكانت أبرزها "ما سبب تأجيل مسلسلك "العربجي"، وما الفرق بين غادة عادل وغادة عبد الرازق وهل ستقوم بتقديم برنامج "أكلناها مرة أخرى".



ثم جاء الفنان رامز جلال داخل الصندوق المغلف بثلاث صور وكانت أولها صورة أمير كرارة، والثانية صورة الفنان محمد رمضان وتفاجأ في الصورة الثالثة بصورة الفنان رامز جلال بمظهره المرعب وعلق على برنامجه قائلا "مستفز كتير" فتفاجأ بخروج رامز من داخل الصندوق

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