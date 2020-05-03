أصحاب المطاعم ببني سويف يستغيثون بالمحافظ

اعترض بعض من أصحاب المطاعم بمدينة إهناسيا ببني سويف، على إصرار حملات الوحدة المحلية ومركز الشرطة، بغلق المطاعم في الساعة الخامسة مساء، مواعيد غلق المحال والمنشأت التجارية.





وقال نادي سليمان عبد الحميد منيسي، صاحب مطعم بمدينة إهناسيا، إن الوحدة المحلية بإهناسيا ومركز الشرطة، يتعمدا عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020م بشأن مواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية، خلال شهر رمضان، اسـتمرارًا لجهـود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءًا لأيـة تـداعيات محتملـة لفيـروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أنه ملتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي جاء بمادته الثانية أنه يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحـانات، وما يماثلها من المحال والمنشـآت، والمحال التي تقدم التـسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.





وأوضح أن قرار رئيس مجلس الوزراء، يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.





وأكد "نادي سليمان" أنه فوجئ، أمس السبت 2 مايو، بحملة من الوحدة المحلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية ومدعمة بالقوة الأمنية برئاسة مأمور المركز، طالبوني بإغلاق المطعم في موعد غلق المحال التجارية "الساعة الخامسة مساءً" وعندما حاولت التوضيح لهم بأن موعد غلق المحال والمنشآت التجارية لا ينطبق على المطاعم، التي أقتصر قرار رئيس الوزراء عملها على خدمتي "التيك أواي والدليفري" إلا أن محاولاتي بأت بالفشل، وأمهلوني إلى اليوم "الأحد" وإلا سيتم تحرير محضر ضدي وغلق وتشميع المطعم.



