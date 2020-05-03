ملخص أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "سلطانة المعز"

Advertisements

عرضت قناة "النهار" منذ قليل الحلقة العاشرة من مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبد الرازق.



دارت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "سلطانة المعز" حول تشاور "شمس"مع شقيقته ليخبرها بأنه لا يوافق على مافعله شقيقه بسبب قتل "سلام".



طلب "تحسين"حسن حسني من ابنته"ورد" مي الغيطي أن تترك منزل زوجها وتذهب معه لمنزله، لكنها ترفض،ويحاول إقناعها بعدم استكمال عملية الحقن المجهري لكي لا يخرج نجلها للدنيا يتيمًا، لأنها ستتعب وحدها في تربيته،مواساة "نعيم" لزوجته.



بكاء "السلطانة"غادة عبد الرازق لشعورها بالذنب في مقتل شقيقها "سلام"بسبب إلحاحها عليه لقبول قضية "شمس" محمد شاهين،طلب حمدي من "نعيم" أن يحاول الحصول على حق "سلام".



تجميع نعيم لأهل الحارة ليخبرهم بضرورة النزول لمباشرة أعمالهم وأنه يحتاج للشيخ إيهاب لكي يساعده في عمله ،اخبار نعيم لوالدة السلطانة بأنه ترك عمله في سيناء لكي يكون بجانبهم.



طلبت السلطانة من كريم الأبنودي أن يعرف لها مكان تواجد شقيقها "سلام"في الليلة التي كان فيها قبل وفاته وأن يساعدها في تتبع هاتف زوجها "نعيم" لتعرف كل ما يقوم به، ثم تكتشف أن شقيقها كان في سيناء قبل مقتله.



معرفة"نعيم" محمود عبد المغني بأن زوجته "السلطانة" تراقبه من خلال هاتفه،طلب "عادل" من كريم الأبنودي أن يذهب لرؤيته في المقطم فيقوم أحد الأشخاص بالإعتداء عليه.



ذهاب المباحث لمنزل السلطانة وقاموا بتفتيش منزلها،وبعد قيامهم بفتح خزنتها يجدوا سلاحًا قد دُس لها في داخلها،لتبدء التحقيقات في الحلقة القادمة ليعرفوا من وراء ما يحدث للسلطانة وأسرتها.





تدور أحداث مسلسل "سلطانة المعز"في إطار درامي شعبي،حول سيدة تُدعى السلطانة تقوم بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، وسرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها بعد ذلك.



يُشار أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.