Advertisements

ملخص أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "سلطانة المعز"

الأحد 03/مايو/2020 - 07:43 م
سلطانة المعز
سلطانة المعز
هبة أحمد
عرضت قناة "النهار" منذ قليل الحلقة العاشرة من مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبد الرازق.

دارت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "سلطانة المعز" حول تشاور "شمس"مع شقيقته ليخبرها بأنه لا يوافق على مافعله شقيقه بسبب قتل "سلام".

طلب "تحسين"حسن حسني من ابنته"ورد" مي الغيطي أن تترك منزل زوجها وتذهب معه لمنزله، لكنها ترفض،ويحاول إقناعها بعدم استكمال عملية الحقن المجهري لكي لا يخرج نجلها للدنيا يتيمًا، لأنها ستتعب وحدها في تربيته،مواساة "نعيم" لزوجته.

بكاء "السلطانة"غادة عبد الرازق لشعورها بالذنب في مقتل شقيقها "سلام"بسبب إلحاحها عليه لقبول قضية "شمس" محمد شاهين،طلب حمدي من "نعيم" أن يحاول الحصول على حق "سلام".

تجميع نعيم لأهل الحارة ليخبرهم بضرورة النزول لمباشرة أعمالهم وأنه يحتاج للشيخ إيهاب لكي يساعده في عمله ،اخبار نعيم لوالدة السلطانة بأنه ترك عمله في سيناء لكي يكون بجانبهم.

طلبت السلطانة من كريم الأبنودي أن يعرف لها مكان تواجد شقيقها "سلام"في الليلة التي كان فيها قبل وفاته وأن يساعدها في تتبع هاتف زوجها "نعيم" لتعرف كل ما يقوم به، ثم تكتشف أن شقيقها كان في سيناء قبل مقتله.

معرفة"نعيم" محمود عبد المغني بأن زوجته "السلطانة" تراقبه من خلال هاتفه،طلب "عادل" من كريم الأبنودي أن يذهب لرؤيته في المقطم فيقوم أحد الأشخاص بالإعتداء عليه.

ذهاب المباحث لمنزل السلطانة وقاموا بتفتيش منزلها،وبعد قيامهم بفتح خزنتها يجدوا سلاحًا قد دُس لها في داخلها،لتبدء التحقيقات في الحلقة القادمة ليعرفوا من وراء ما يحدث للسلطانة وأسرتها.


تدور أحداث مسلسل "سلطانة المعز"في إطار درامي شعبي،حول سيدة تُدعى السلطانة تقوم بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، وسرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها بعد ذلك.

يُشار أن مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، دينا، كريم الأبنودي، محمد لطفي، محمد شاهين، حسن حسني، طاهرة، شريف إدريس، محمد شاهين، نسرين إمام، محمود البزاوي، محمد حاتم، انتصار،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد بكير،ﺗﺄﻟﻴﻒ أياد إبراهيم.

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 8 ساعات

الحرارة تتخطى الـ40 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين

منذ 33 دقيقة

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ ساعة و 9 دقيقة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

- أفضل مسلسل خليجي

- أفضل مسلسل خليجي

الأكثر قراءة
07:11 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

07:34 م

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

07:34 م

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة