لجنة متابعة كورونا تؤكد أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال العدوى

أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا، أهمية الالتزام بالتباعد بالمسافات الآمنة لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماعها الرابع والسبعين، اليوم، برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددًا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.





واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفيروس، كما استعرضت وضعه الوبائي على مستوى العالم و الحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع تأكيد استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره.





وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم إلى البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.