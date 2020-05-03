ملخص الحلقة العاشرة من "جمع سالم.. ذهاب زينة لميدو عادل وتذكرهما لطفولتهم‎

نعرض لكم ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل جمع سالم الحلقة التاسعة الذي دارت أحداثه حول ذهاب زينة لميدو عادل وتذكرهما لطفولتهم‎, اليوم الأحد 3 مايو 2020 12:51 مساءً





بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "جمع سالم" للنجمة زينة، المذاع حصريًا على شاشة النهار، بذهاب "الدكتورة مريم" زينة لشقيقها "الشيخ يوسف" ميدو عادل إلى منزله، ولم يكن يصدق نفسه، واعتذرت له بعد طردها له من منزلها، ودار بينهم حديث عتاب، وأبلغها عن شقيقهم الثالث "يونس" محمد شاهين، وتذكرا طفولتهم.





وعندما عادت "مريم" الى بيتها وجدت سيدة الأعمال "ناهد" سلوى خطاب، برفقة ابنها "شريف" محمد علاء وصديقتهم "سارة" ملك قورة من أجل الاطمئنان عى صحتها بعد الاغماء الذى تعرضت له فى المستشفى، وبعدها خرجوا لأحد الكافيهات وجلسوا سويًا.





وانتهت أحداث الحلقة بمواجهة "هاجر" دلال عبد العزيز مع ابنتها "مريم" زينة، وأنها ذهبت لكى يرتاح ضميرها حتى لا تحمل ذنبه، وأنها علمت بشقيقها الثالث.



