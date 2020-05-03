إصابة 14 شخصا في حريق هائل بالغربية

نشب حريق هائل اليوم الأحد، بقرية الرجدية التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية اليوم الأحد، داخل منزل وامتد إلى 3 منازل مجاورة يمتلكها بعض أقاربه وجيرانه، بسبب انفجار أسطوانات بوتاجاز، مما أسفر عن إصابة ١٤ من قاطني تلك المنازل، ومحتويات المنزل الأول وبعض محتويات المنازل الأخرى.





وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا بنشوب حريق داخل منزل " يحيى.أ – عامل بمجلس مدينة طنطا" وامتداد النيران لـ 3 منازل مجاورة ملك أقاربه وجيرانه، بسبب انفجار عدد من اسطوانات الغاز بالمنزل الأول والمنازل الأخرى نتيجة امتداد النيران.





وانتقلت قوات الحماية المدينة وسيارات الإطفاء والإسعاف، وتم السيطرة على النيران وإخماد الحريق بمشاركة ومساعدة الأهالي، والذي أسفر عن القضاء على محتويات المنزل الأول وأجزاء من محتويات المنازل الثلاثة الأخرى، وإصابة 15 شخصا من قاطني تلك المنازل بحروق متنوعة.





وتم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي، وجار ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعانية مكان الحريق وتحديد أسبابه والقيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وحرر محضر وأخطرت النيابة لتجري شئونها.





الصحة تسجل 272 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



