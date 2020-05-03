بومبيو: هناك "عدد كبير من الأدلة" على تسرب كورونا من ووهان





قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن "هناك عدد كبير من الأدلة على أن مصدر فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" هو مختبر في مدينة ووهان الصينية"، لكنه رفض التعليق على فرضية أن نشره كان متعمدا.





وتزايدت انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدور الصين في الوباء، الذي أصاب نحو 3,5 ملايين شخص وأودى بأكثر من 240 ألفا حول العالم، وأصر على أن بكين أخفت معلومات مهمة بشأن تفشي الفيروس، مطالباً بمحاسبتها.





وأوضحت تقارير إخبارية: أن "ترامب أوكل جواسيس تابعين للولايات المتحدة مهمة التوصل إلى مصدر الفيروس، الذي تم تحميل مسؤولية تفشيه لسوق في ووهان تبيع حيوانات غريبة كالخفافيش للأكل".





ويعتقد الآن أن وباء فيروس كورونا قد يكون تسرب من مختبر قريب يجري أبحاثا مرتبطة بالفيروسات.





وأوضح بومبيو: أنه يتفق مع تصريح مجتمع الاستخبارات الأمريكية، الذي ينسجم مع "التوافق العلمي الواسع بشأن مسألة أن فيروس كورونا ليس من صنع البشر ولا معدلا جينيا".





وقال : إنني "أعتقد أن بإمكان العالم بأسره أن يرى الآن ويتذكر أن لدى الصين تاريخاً في نقل العدوى إلى العالم وتشغيل مختبرات غير مستوفية للمعايير".





ورأى أن المحاولات الصينية للتقليل من أهمية الفيروس ترقى إلى "محاولة شيوعية كلاسيكية للتضليل. تسبب ذلك بخطر هائل".



