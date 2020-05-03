Advertisements

مسلسل "عمر ودياب" يحتل التريند الأول عبر تويتر

الأحد 03/مايو/2020 - 07:59 م
عمر ودياب
عمر ودياب
روان هيثم
تصدر مسلسل "عمر ودياب" التريند الأول عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وذلك بعد عرض الحلقة العاشرة اليوم، والتي صادفت العديد من الأحداث الرائعة والمشوقة وسرقة سيارة محمد رمضان من عمر، واقتراح دياب لوقوع اللص في الفخ والتي على أثر هذه الخطة يسرق منه سيارة أخرى وهي سيارة خطيب شقيقته عم كرم.

واقتراح الفنان أحمد شاهين على المدير أن يطلب الشرطة ولكنه يرفض حتى لا يخسر سمعة المكان الخاص به.

ونال مسلسل "عمر ودياب" حب وإعجاب الجمهور منذ أول اعلان عنه حيث من المعروف دائماً أن أعمال الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر رائعة وتتميز بنكهة خاصة تضفي طابع مميز للكوميديا ويتشوق الجمهور دائماً لمتابعة أعمالهم.

وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.

أخبار تهمك

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

الحرارة تتخطى الـ40 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين

منذ 34 دقيقة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

- أفضل مسلسل خليجي

- أفضل مسلسل خليجي

الأكثر قراءة
07:11 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

07:34 م

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

07:34 م

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة