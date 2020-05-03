مسلسل "عمر ودياب" يحتل التريند الأول عبر تويتر

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تصدر مسلسل "عمر ودياب" التريند الأول عبر موقع تبادل التغريدات "تويتر".



وذلك بعد عرض الحلقة العاشرة اليوم، والتي صادفت العديد من الأحداث الرائعة والمشوقة وسرقة سيارة محمد رمضان من عمر، واقتراح دياب لوقوع اللص في الفخ والتي على أثر هذه الخطة يسرق منه سيارة أخرى وهي سيارة خطيب شقيقته عم كرم.



واقتراح الفنان أحمد شاهين على المدير أن يطلب الشرطة ولكنه يرفض حتى لا يخسر سمعة المكان الخاص به.



ونال مسلسل "عمر ودياب" حب وإعجاب الجمهور منذ أول اعلان عنه حيث من المعروف دائماً أن أعمال الفناني علي ربيع ومصطفى خاطر رائعة وتتميز بنكهة خاصة تضفي طابع مميز للكوميديا ويتشوق الجمهور دائماً لمتابعة أعمالهم.



وتدور أحداث "عمر ودياب" حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.



وشارك في بطولة "عمر ودياب" كل من علي ربيع، مصطفى خاطر، نهال عنبر، محمود الليثي، ويزو، محمد محمود، أمال قطب، داليا الخولي، هشام شرف، أحمد شاهين، أحمد الشربيني، نزار المغربي، وأخرون، تأليف مصطفى عمر، فاروق هاشم، إخراج معتز التوني.