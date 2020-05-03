Advertisements

رئيس البنك الزراعي: الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة على التعامل مع الصدمات الخارجية

الأحد 03/مايو/2020 - 07:57 م
أمنية فوزي
قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إن الجهاز المصرفي يقف على أرض صلبة، موضحًا أن خطوات الإصلاح الاقتصادي ومبادرات البنك المركزي كان لها أثر إيجابي، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف.

وأضاف "فاروق"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البنك المركزي قام بقرارات جريئة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة على التعامل مع الصدمات الخارجية.

مستجدات أزمة كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا البنك الزراعي الاصلاح الاقتصادي

أخبار تهمك

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 7 ساعات

الحرارة تتخطى الـ40 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين

منذ نصف ساعة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ ساعة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 17 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ ساعة

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ ساعة

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

- أفضل مسلسل خليجي

- أفضل مسلسل خليجي

الأكثر قراءة
07:11 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

07:34 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

07:34 م

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة