موافقة مجلس الشورى على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات

أصدر مجلس الشورى السعودي، قرارا بالموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12/ 3/ 1435هـ .





وقال الدكتور يحي الصمعان، إن المجلس وافق في قرار آخر على إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات .





واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات خلال مناقشة تقرير اللجنة حول إجراءات المرحلة الانتقالية لتطبيق النظام خلال هذه الجلسة .





وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية , الموقع في مدينة مونتريال بتاريخ 28/ 1/ 1441هـ , الموافق 27/ 9/ 2019 م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات , بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي .