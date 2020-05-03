الجزائر.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4447 حالة.





وأفادت الوزارة الجزائرية بتسجيل 4 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 463 وفاة، في حين تماثلت للشفاء 64 حالة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1936.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ولاية الجزائر العاصمة، تعليق النشاطات التجارية التي كانت قد استأنفت مع بداية شهر رمضان.



