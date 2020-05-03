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الجزائر.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا
الأحد 03/مايو/2020 - 07:56 م
وكالات
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 179 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4447 حالة.
وأفادت الوزارة الجزائرية بتسجيل 4 وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 463 وفاة، في حين تماثلت للشفاء 64 حالة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1936.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ولاية الجزائر العاصمة، تعليق النشاطات التجارية التي كانت قد استأنفت مع بداية شهر رمضان.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,539 مليون إصابة، بينهم أكثر من 247 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,147 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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