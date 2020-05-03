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غلق 7 مولات كبرى بالأردن لمخالفتها متطلبات السلامة العامة

الأحد 03/مايو/2020 - 08:01 م
مول تجاري
مول تجاري
أغلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية 7 مولات كبرى في العاصمة عمان، وذلك لعدم التزامها بمعايير الصحة والسلامة العامة، وخاصة عدم التقيد باشتراطات التباعد الجسدي بين المتسوقين.

وقالت الوزارة،  إن فرقا رقابية خاصة تضم مختصين من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وأمانة عمان والبلديات تقوم بجولات تفتيشية على المنشآت المصرح لها بالعمل للتحقق من التزامها بتدابير السلامة العامة والوقاية الصحية. 

وأكدت على  أن لا تهاون إطلاقا مع المحلات التجارية والمنشآت المخالفة لمتطلبات السلامة العامة والتي تشمل التباعد الجسدي بين المتسوقين وعدم الاكتظاظ وتوفير مستلزمات التعقيم والقفازات وغيرها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية أيضا بكل من لا يلتزم بتلك التدابير.

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الكلمات المفتاحية

التباعد الجسدي التباعد الاجراءات الوقائية اغلاق المولات

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