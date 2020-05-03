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لهذا السبب.. أكرم حسني يبيع ذهب زوجته!!

الأحد 03/مايو/2020 - 08:06 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي



تعرض حالياً الحلقة العاشرة من مسلسل "رجالة البيت" على قناة "أون "، في تمام الساعة 7:45 مساءً.


ذهبت ويزو " تهاني زوجة أكرم حسني "بومبا" لكي تطمأن على الذهب الذي تمتلكه، فلم تجده، ثم وجدت بومبا وهو يحسب ماله، فسألته بماذا أتيت بهذه الأموال.

فأعترف لها بومبا أمه باع ذهبها، فغضبت تهاني كثير منه، بعذ ذلك أقنعها بومبا بأنه فعل ذلك لكي يقوم بحملة إنتخابات قوية، لكي يفز بها، أمام منافسه "أحمد فهمي " تيمون، ويكون محافظ المحافظة الجديدة التي قرر إنشائها "القاهظة" ،



يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

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