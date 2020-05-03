سرقة لوحة والتخلص منها.. التحدي السابع في مسلسل "اللعبة"

Advertisements

تعرض الآن الحلقة ال13 من مسلسل"اللعبة "وذلك عبر قناة mbcمصر في تمام الساعة 8.5 مساء.



_وبدأ التحدي السابع للعبة حيث اتصل الرقم المجهول بشيةو هشام ماجد ليخبرهم بالدخول في التحدي الجديد للعبة.



_وينظم الرجل الغامض تحدي جديد بسرقة لوحة والتخلص منها من منزل رقم 23 المهجور، والذي سيفوز بالتحدي هيكسل خمس نقط و 750 ألف جنية.



_ حيث قال المجهول صاحب اللعبه "أهلاً بيكم في ليفيل seven العنوان 23 حاره المنجد بولاق الدكرور المكان دا فيه لوحة اللي هيعرف يسرقها هيفوز بالتحدي ... واللي هيفوز بالتحدي هياخد خمس نقط و750 الف جنية.



_والمسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، على منصة شاهد، وزادت عدد المشاهدات في شهر رمضان الكريم.



.

_يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.



_ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.





