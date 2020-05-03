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داعية إسلامي: كل عمل صالح لنا يصل لرسول الله ويحسب بميزانه

الأحد 03/مايو/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الشيخ سالم عبد الجليل، الداعية الإسلامي، إن كل عمل صالح يمكن أن نتقرب به إلى الله، لافتًا إلى أن العمل الصالح التطوعي يجوز أن نهبه لغيرنا من الأموات.

وتابع: "الأموات نوعان؛ نوع للأب والأم، ونوع باقي الأموات"، لافتًا إلى أن صحيفة الأب والأم مفتوحة، ويأخذوا من ميزان أبنائهم بدون أن يهبوهم الأجر.

واستكمل: "أي عمل صالح أنا بعمله، بيتحسب لأمي وأبويا من غير ما ينقص منهم أي أجر مني"، مشيرًا إلى أن كل عمل صالح لنا يصل إلى الرسول، صلى الله عليه وسلم ويحسب بميزانه أيضًا.

مستجدات أزمة كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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داعية اسلامي بوابة الفجر الفجر

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