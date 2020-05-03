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في الحلقة العاشرة من مسلسل "البرنس".. "سميحة" تعترف لـ"نجية" بقاتل زوجه وابن محمد رمضان

الأحد 03/مايو/2020 - 08:33 م
محمد رمضان
محمد رمضان
هبة أحمد

قامت قناة "dmc" منذ قليل بعرض الحلقة العاشرة من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.

دارت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "البرنس" حول حديث "نجية" إنعام الجريتلي مع "سميحة" سلوى عثمان لتخبرها بأنها مازالت تشك في"فتحي" و"ياسر" بأنهم من وراء مقتل زوجة رضوان وابنه، لتخبرها بأن أولادهم كلهم من وراء ذلك عدا "عادل" أحمد داش و"نورا"ريم سامي.

زيارة "رضوان" لعائلة زوجته "لبنى" للإطمئنان عليهم وترك ابنته عندهم.


تشاجر "علا" نور اللبنانية مع إحدى صديقتها في العمل،وإخبارها لمدير الفندق "بيشوي" بأن المشرف عليها عندما رأها تتحدث في الهاتف فكانت تريد أن تشكر "رضوان" الذي ساعدها في الحصول على وظيفة،وابلغته أن سبب غيابها عن العمل في اليوم التالي لها ببسبب أنه تعرض لحادث خطير نتج عنه وفاة زوجته وابنه.

زيارة "نورا" للمستشفى لتعرف بأن "رضوان" ترك المستشفى هو وابنته.

إبلاغ "عادل" للفتاة التي تقيم معه بأن أشقاءه من قتلوا زوجة أخيه وابنه.

ذهاب"رضوان" لمنزله ومعاتبة "شيماء" له بسبب تركه للمستشفى دون أن يتماثل الشفاء، بكاء رضوان بسبب اشتياقه لزوجته وابنه،خروج "هاشم"من السجن.


يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.

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