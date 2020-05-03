Advertisements

البنك الزراعي: إرجاء 8 مليارات جنيه أقساط ضمن مبادرة "المركزي"

الأحد 03/مايو/2020 - 08:18 م
البنك الزراعي
البنك الزراعي

قال علاء فاروق  رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك أرجأ أقساطا بقيمة 8 مليارات جنيه، ضمن مبادرات البنك المركزي للتيسير على عملاء الجهاز المصرفي خلال الفترة الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن البنك انتهى أيضا من تسوية 900 مليون جنيه ضمن مبادرة العملاء المتعثرين.

وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال السنوات الماضية، كان له تأثير كبير في مساندة الدولة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال فترة ما قبل الأزمة ساعدت الشركات والأفراد على التعامل بكل مرونة مع الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن النظرة المستقبلية للبنك المركزي، وحسن التخطيط واستدراك الأحداث، ساعده على اتخاذ قرارات قوية وسريعة، كان لها دور كبير في تخفيف الأعباء عن الشركات والمواطنين.

وأوضح فاروق، أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، للتعامل مع التغيرات الاقتصادية الحالية، جميعها خطوات ساعدت المواطنين في التوجه إلى استخدام الخدمات المصرفية بشكل إلكتروني، مؤكدا أن الشمول المالي يساعد الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي بشكل سريع.

وعن تطوير البنك الزراعي المصري، قال فاروق، إن البنك بصدد الانتهاء من نظام إلكتروني جديد في جميع فروعه على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أنه خلال 18 شهرا بحد أقصى، سيكون للبنك نظام إلكتروني جديد، مطبق في جميع الفروع.

وأكد فاروق، أن البنك الزراعي المصري يولي أهمية كبيرة لتطوير الخدمات المصرفية وتقديمها بشكل إلكتروني، في إطار الخطة التي تنفذها الدولة لتطبيق الشمول المالي، مؤكدا أن أهم الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا، هي توجيه المواطنين للتعامل مع الخدمات المصرفية بشكل إلكتروني.

وعن نصيب البنك من منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، قال فاروق، إن نصيب البنك الزراعي المصري من إجمالي العمالة غير المنتظمة بلغ 355 ألف عميل، تم صرف المنحة لـ 254 ألفا منهم حتى الآن.

وأوضح أن البنك تواصل مع العماله غير القادرين على لحضور إلى أحد أفرع البنك لصرف المنحة التي حددتها الدولة، حيث انتقل أحد ممثلي البنك إلى مقر إقامتهم، وتم الانتهاء من جميع الإجراءات المخصصة لصرف المنحصة.

وأكد فاروق، أن البنك الزراعي المصري هدفه الرئيسي هو تقديم مختلف أوجه الدعم للمزارعين، وتوفير جميع الخدمات المصرفية لهم، التي من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي، الذي يعد واحدا من أهم دعائم الاقتصاد المصري، خاصة في أقاليم مصر.

وأشار فاروق، إلى أن محفظة الإقراض لدى البنك وصلت إلى 33 مليار جنيه، كان نصيب الإنتاج الحيواني منها 11 مليارا، والإنتاج الزراعي 9.5 مليار جنيه، بينما سجلت محفظة الودائع أكثر من 65 مليار جنيه.

وأضاف، أن عدد عملاء البنك بلغ 3.5 مليون عميل، منهم 655 ألفا حصلوا على قروض زراعية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن البنك يستهدف مضاعفة هذه الأرقام خلال السنوات الثلاث القادمة، الأمر الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية للبنك الزراعي المصري.

وعن استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة، قال فاروق، إنه يجري حاليا العمل على إعادة هيكلة البنية التكنولوجية للبنك، وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير أنظمة البنوك، مشيرا إلى أن البنك أيضا بصدد إطلاق منصة إلكترونية بالتعاون مع شركة إي فاينانس للخدمات الإلكترونية.

وأضاف فاروق، أن منظومة "كارت الفلاح" تحظى باهتمام كبير من قبل إدارة البنك، مشيرا إلى أن البنك يعمل حاليا على تطوير هذه المنظومة، وضم خدمات مالية جديدة إلى كارت الفلاح، موضحا أن عدد من يحمل الكارت وصل إلى 6 ملايين مزارع في جميع أنحاء الجمهورية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرة البنك المركزي البنك الزراعي 55 الف 5

أخبار تهمك

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

الحرارة تتخطى الـ40 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين

منذ 34 دقيقة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"البنك الزراعي" يكشف تفاصيل مبادرة تسوية ديون المتعثرين (فيديو)

وفد "أفروآسيوي" يطلع على تجربة البنك الزراعي في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة

"المركزي" يطلق مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري.. والتطبيق أول ديسمبر

البنك المركزي يزف بشري سارة لعملاء التمويل العقاري

البنك الزراعي يجدد مبادرة لتسوية الديون المتعثرة مع الفلاحين

أبو الفتوح: البنك المركزي يقوم بدور قوي في مساندة الاقتصاد المصري (فيديو)

تصويت

- أفضل مسلسل خليجي

- أفضل مسلسل خليجي

الأكثر قراءة
07:11 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

07:34 م

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

07:34 م

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة