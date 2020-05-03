أحمد فهمي يحاول تخريب مؤتمر أكرم حسني

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تعرض حالياً الحلقة العاشرة من مسلسل "رجالة البيت" على قناة "أون "، في تمام الساعة 7:45 مساءً.





قام أكرم حسني "بومبا" بعمل مؤتمر له، لكي يقول فيه خطته التي سيفعلها مع أهل شارعه، عندما يكون محافظ لهم، للمحافظة التي قرر عملها "القاهظة" ، قام هو وتيمون "أحمد فهمي" بإختيار هذا الإسم لها، لأنها تقع بين "القاهرة" و "الجيزة".



جسد تيمون أكثر من شخصية في المؤتمر، فجسد شخصية فلاح، شخصية إمرأة، صار يسأله لكي يحرجه أمام أهل شارعه، لكن إكتشف بومبا أنه تيمون وأمر كل من في المكان بضربه









يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.



ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.





