Advertisements

أحمد فهمي يحاول تخريب مؤتمر أكرم حسني

الأحد 03/مايو/2020 - 08:34 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي




تعرض حالياً الحلقة العاشرة من مسلسل "رجالة البيت" على قناة "أون "، في تمام الساعة 7:45 مساءً.


قام أكرم حسني "بومبا" بعمل مؤتمر له، لكي يقول فيه خطته التي سيفعلها مع أهل شارعه، عندما يكون محافظ لهم، للمحافظة التي قرر عملها "القاهظة" ، قام هو وتيمون "أحمد فهمي" بإختيار هذا الإسم لها، لأنها تقع بين "القاهرة" و "الجيزة".

جسد تيمون أكثر من شخصية في المؤتمر، فجسد شخصية فلاح، شخصية إمرأة، صار يسأله لكي يحرجه أمام أهل شارعه، لكن إكتشف بومبا أنه تيمون وأمر كل من في المكان بضربه




يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.


أخبار تهمك

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 17 ساعة

الحرارة تتخطى الـ40 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين

منذ 35 دقيقة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

- أفضل مسلسل خليجي

- أفضل مسلسل خليجي

الأكثر قراءة
07:11 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

07:34 م

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

07:34 م

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة