Advertisements

أندرية زكي يعزي رئيس دينية النواب في وفاة نجله

الأحد 03/مايو/2020 - 08:22 م
أندريه زكي
أندريه زكي
ماريان ناجي
قدم الدكتور القس أندريه ذكي، رئيس للطائفة الإنجيلية بمصر، خالص تعازيه القلبية إلى الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، في وفاة نجله "أمير".

ووجاء فينص برقية التعازي: 

الصديق العزيز الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المستشار أمير العبد نجل سيادتكم وقلوبنا تعتصر ألمًا وحزنا لهذه الفاجعة الأليمة.

أتقدم بأحر التعازي لأسرتكم الكريمة، وإلى سائر عائلة العبد، سائلين المولي عز وجل بأن ينعم على فقيدنا الغالي بالرحمة، وأن يمّن علينا جميعًا بالصبر والسلوان. الرب يعزي قلوبكم.

"الهيئة الإنجيلية" تستقبل قوافل الخير "تحيا مصر" بديوان محافظة المنيا 

واستقبلت الهيئة القبطية الانجيلية، بمقر ديوان عام حافظة المنيا، حافلات الخير والتي تحتوي على 7000 كرتونة مواد غذائية وخمسة أطنان لحوم.

وجاء ذلك ضمن نشاط مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنظمة، والتي تستهدف منها الهيئة الإنجيلية نحو 7000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، في 32 مجتمعا محليا في محافظة المنيا، بمشاركة أكثر من 30 جمعية تنمية مجتمع، بجانب 150 متطوعًا من الشباب.

ومن المقرر أن تتم عملية التخزين بمقر "أطسا سنتر" للهيئة الانجيلية، وبدء التسليم والتوزيع، اعتبارا من صباح غدا السبت، على أن تستمر لمدة ثلاثة أيام لمنع التكدس، ولاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة. 

وشهد استقبال الحافلات بمقر أطسا سنتر للهيئة القبطية الإنجيلية، الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والأستاذ ياسر بخيت، وكيل وزاره التضامن بالمنيا، والدكتورة رشا مهدي، مقرر المجلس القومي للإسكان، والأستاذ أحمد حافظ، منسق صندوق "تحيا مصر" بالمنيا، ومن الهيئة الإنجيلية الأستاذ ناصر صادق، مدير مكتب الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة المنيا، وكل من ماريان جورج، ونبيل عزت، وماجد بولس، من فريق عمل التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طائفة إنجيلية طائفة دينية النواب الكنيست البرلمان أنريه زكي أسامة العبد

أخبار تهمك

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. 15 صورة ترصد مقتل 18 عنصرا إرهابيا في سيناء

منذ حوالي 17 ساعة

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. ميسي يقرر مغادرة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

الحرارة تتخطى الـ40 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين

منذ 35 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ ساعة و 11 دقيقة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

- أفضل مسلسل خليجي

- أفضل مسلسل خليجي

الأكثر قراءة
07:11 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

07:34 م

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

07:34 م

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

07:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة