أندرية زكي يعزي رئيس دينية النواب في وفاة نجله

قدم الدكتور القس أندريه ذكي، رئيس للطائفة الإنجيلية بمصر، خالص تعازيه القلبية إلى الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، في وفاة نجله "أمير".





ووجاء فينص برقية التعازي:





الصديق العزيز الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المستشار أمير العبد نجل سيادتكم وقلوبنا تعتصر ألمًا وحزنا لهذه الفاجعة الأليمة.





أتقدم بأحر التعازي لأسرتكم الكريمة، وإلى سائر عائلة العبد، سائلين المولي عز وجل بأن ينعم على فقيدنا الغالي بالرحمة، وأن يمّن علينا جميعًا بالصبر والسلوان. الرب يعزي قلوبكم.





"الهيئة الإنجيلية" تستقبل قوافل الخير "تحيا مصر" بديوان محافظة المنيا





واستقبلت الهيئة القبطية الانجيلية، بمقر ديوان عام حافظة المنيا، حافلات الخير والتي تحتوي على 7000 كرتونة مواد غذائية وخمسة أطنان لحوم.





وجاء ذلك ضمن نشاط مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، والعمالة غير المنظمة، والتي تستهدف منها الهيئة الإنجيلية نحو 7000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، في 32 مجتمعا محليا في محافظة المنيا، بمشاركة أكثر من 30 جمعية تنمية مجتمع، بجانب 150 متطوعًا من الشباب.





ومن المقرر أن تتم عملية التخزين بمقر "أطسا سنتر" للهيئة الانجيلية، وبدء التسليم والتوزيع، اعتبارا من صباح غدا السبت، على أن تستمر لمدة ثلاثة أيام لمنع التكدس، ولاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.





وشهد استقبال الحافلات بمقر أطسا سنتر للهيئة القبطية الإنجيلية، الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والأستاذ ياسر بخيت، وكيل وزاره التضامن بالمنيا، والدكتورة رشا مهدي، مقرر المجلس القومي للإسكان، والأستاذ أحمد حافظ، منسق صندوق "تحيا مصر" بالمنيا، ومن الهيئة الإنجيلية الأستاذ ناصر صادق، مدير مكتب الهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظة المنيا، وكل من ماريان جورج، ونبيل عزت، وماجد بولس، من فريق عمل التنمية بالهيئة القبطية الإنجيلية.