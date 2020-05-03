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الحرارة تتخطى الـ40 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين
الأحد 03/مايو/2020 - 08:09 م
حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة غدا الموافق 4/5/2020، حيث تتجاوز درجات الحرارة في جنوب الصعيد حاجز الـ40 درجة، وتصل لـ38 درجة على شمال الصعيد، وتسجل القاهرة حوالي 33 درجة.
وقالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ترتفع على المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي 4 درجات، ويشهد الصعيد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.
وأعلنت الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية تتكون على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، وتعيق الرؤية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.
ويميل الطقس للحرارة نهارًا ويكون الطقس غائم جزئيًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «19 – 32»، الإسكندرية «16– 25»، قنا «21- 37»، الأقصر «23 – 39»، أسوان «25 – 40».
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