الحرارة تتخطى الـ40 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين

حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة غدا الموافق 4/5/2020، حيث تتجاوز درجات الحرارة في جنوب الصعيد حاجز الـ40 درجة، وتصل لـ38 درجة على شمال الصعيد، وتسجل القاهرة حوالي 33 درجة.





وقالت الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ترتفع على المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام بحوالي 4 درجات، ويشهد الصعيد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.





وأعلنت الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية تتكون على الطرق القريبة من المناطق الزراعية والمسطحات المائية، وتعيق الرؤية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.



