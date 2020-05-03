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البرلمان العربي يرحب بتأكيد الجنائية الدولية ولايتها الجغرافية على فلسطين

الأحد 03/مايو/2020 - 08:17 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
الفجر السعودي
أعرب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، عن ترحيبه بتقرير المحكمة الجنائية الدولية الذي أكدت فيه ولايتها الجغرافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذا التقرير الصادر عن محكمة دولية مرموقة يُمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأدان رئيس البرلمان العربي استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، بغرض فصل وسط الضفة وشمالها عن جنوبها، بما يقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، فضلاً عن محاولتها إضفاء الشرعية على عدد كبير من البؤر الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في الضفة الغربية، مستغلةً في ذلك انشغال العالم أجمع بمواجهة جائحة كورونا.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يكون من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، ومبدأ حل الدولتين.

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الكلمات المفتاحية

ولاية فلسطين ترحيب الجنائية الدولية البرلمان العربي

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