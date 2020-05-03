برلماني يشيد بمبادرة "السياحة" لدعم أصحاب الحناطير والخفراء

أشاد محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بمبادرة وزارة السياحة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي، كأصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية.





وأشار إلى أنها تستهدف تقديم الدعم لجميع العاملين وأصحاب المشروعات البسيطة التي تقدم للسائحين، لا سيما بعد توقف الأنشطة السياحية جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





ولفت "المسعود"، في بيان مساء اليوم الأحد، إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تجاه المنشآت السياحية والفنادق التي تقوم بتسريح العمالة، تؤكد حرصها على عدم الإضرار بعامل واحد، أو التقصير تجاه، ومن ثم سيؤثر ذلك سلبا على أسرته، الأمر الذي تسعى الحكومة لتطبيقه على المخالفين لتلك التعليمات واتخاذ إجراءات مشددة تجاه أصحاب المنشآت السياحية المخالفة.





وأكد أهمية تخصيص وزارة السياحة خطا ساخنا لتلقي شكاوى العاملين بالقطاع، ضد أي تعسف أو تقصير مع أحد من العاملين بالقطاع، والابلاغ الفوري عن تلك المنشأة ومن ثم اتخاذ اللازم معها.



