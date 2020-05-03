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برلماني يشيد بمبادرة "السياحة" لدعم أصحاب الحناطير والخفراء

الأحد 03/مايو/2020 - 08:23 م
المسعود
المسعود
دينا إبراهيم
أشاد محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بمبادرة وزارة السياحة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي، كأصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية.

وأشار إلى أنها تستهدف تقديم الدعم لجميع العاملين وأصحاب المشروعات البسيطة التي تقدم للسائحين، لا سيما بعد توقف الأنشطة السياحية جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت "المسعود"، في بيان مساء اليوم الأحد، إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تجاه المنشآت السياحية والفنادق التي تقوم بتسريح العمالة، تؤكد حرصها على عدم الإضرار بعامل واحد، أو التقصير تجاه، ومن ثم سيؤثر ذلك سلبا على أسرته، الأمر الذي تسعى الحكومة لتطبيقه على المخالفين لتلك التعليمات واتخاذ إجراءات مشددة تجاه أصحاب المنشآت السياحية المخالفة.

وأكد أهمية تخصيص وزارة السياحة خطا ساخنا لتلقي شكاوى العاملين بالقطاع، ضد أي تعسف أو تقصير مع أحد من العاملين بالقطاع، والابلاغ الفوري عن تلك المنشأة ومن ثم اتخاذ اللازم معها.

تعافي 1562 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

تسجيل 272 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين 6465 والوفيات 429 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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وزارة السياحة مجلس النواب المسعود المجلس السياحة البرلمان

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