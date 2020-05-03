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دي بروين يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي

الأحد 03/مايو/2020 - 08:25 م
دي بروين
دي بروين
وكالات
تحدث كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي (28 عاماً) مع صحيفة "هيت لاتستي نيوز" البلجيكية عبر تقنية الفيديو وقال "أنا انتظر. قال لنا النادي بأنه سيستأنف القرار وهم متأكدون بنسبة مئة في المئة بأنهم على صواب".

وتابع "سننتظر لنرى ماذا سيحصل. عندما يتم اتخاذ القرار، سأنظر بالأمر. سنتان من دون خوض دوري أبطال أوروبا يعتبر وقتاً طويلاً بالنسبة إلي. أستطيع التأقلم مع سنة واحدة".

وستنظر محكمة التحكيم الرياضي باستئناف نادي مانشستر سيتي مطلع الصيف. 

واستبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) مانشستر سيتي عن المشاركة في مسابقاته لمدة عامين، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

لكن النادي الإنكليزي الشمالي تقدم باستئناف موجه ضد قرار غرفة الحكم التابعة للجنة المراقبة المالية للأندية الصادر في 14 شباط/فبراير 2020.

ولا يزال دي بروين مرتبطاً بعقد لثلاث سنوات مع سيتي وقد أشار إلى أنه في حال نجح ناديه في الاستئناف سيبقى في صفوفه حتى ولو حاول ناديا برشلونة أو ريال مدريد ضمه إليهما وقال في هذا الصدد "العب في صفوف أحد أفضل الفرق في العالم، ألعب في الدوري الإنكليزي الذي اعتبره أفضل الدوريات".

وأشار إلى أن مصيره ليس مرتبطا بمصير مدربه الاسباني بيب غوارديولا الذي ينتهي عقده مع السيتيزين العام المقبل وقال "سبق لبيب أن أعلن بأنه سيبقى العام المقبل مهما حصل، ثم ينتهي عقده بعد ذلك. لكن قراري ليس متعلقاً بما سيفعله بيب".

وأوضح "سبق لي العمل مع مدربين آخرين وعندما يقرر بيب الرحيل يتعين علي العمل مع المدرب الذي سيأتي بعده. لكني لا أكترث إلى هذا الأمر في الوقت الحالي، ثمة أشياء أكثر أهمية".

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