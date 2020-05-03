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"لن تعرفوا الشيخوخة".. خبيرة طاقة تقدم هدية للمصريين

الأحد 03/مايو/2020 - 09:16 م
منال متولي
منال متولي
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة منال متولي، خبيرة الطاقة: إن هناك طبيب فرنسي كان ضمن فريق الإغاثة بإفريقيا اكتشف خلال فترة الستينيات أن صحة مواطني إحدى القرى الفقيرة بدولة تشاد جيدة، وأعمارهم كبيرة، وذلك بسبب تناولهم لطحالب الأسبولينا بعد تجفيفها وتحويلها لحبوب.

وأشارت "متولي"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن نسبة البروتين في طحالب الأسبولينا تصل إلى 70%، معقبة: "لو تناولنا 4 حبوب من هذه الطحالب كأننا تناولنا لحوم".

وأوضحت خبيرة الطاقة، أن نسبة الحديد في طحالب الأسبولينا أعلى من الموجودة في الكبدة، والكالسيوم الموجودة بها أعلى من الموجود بالألبان، كاشفة أن هذه الطحالب لها فوائد عدة، منها تخفيض نسبة السكر، وتقلل الالتهابات، وتمد خلايا الجسم بالأكسجين.

وكشفت عن أنه تم إجراء تجارب على مدى تأثير تناول الأسبولينا لمدة شهرين على مرضى السكر، وتم شفاؤهم من السكر، فضلا عن وجود مواد بها تقي الإصابة من السرطان، وتجعل الجسم في حالة نشاط، وحيوية، وتجعل أنسجة جسم وخلاياه في صورتها الطبيعية.

ونوهت بأن يجب من يتناولها يحرص أن تكون من جهة معتمدة، حتى نضمن أنه تم إزالة أي سميات بها، حيث إذا تم تناولها بدون إزالة السميات، فـنها ستدمر الكبد، معقبة: "من يتناولها باانتظام لن يعرف الشيخوخة".

تعافي 1562 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

تسجيل 272 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين 6465 والوفيات 429 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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منظمة الصحة العالمية منال متولي خبيرة طاقة

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