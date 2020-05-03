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مي عمر تعلن موعد انتهاء تصوير مسلسل "الفتوة"

الأحد 03/مايو/2020 - 09:16 م
مي عمر
مي عمر
شيماء يونس
تحدثت الفنانة مي عمر، عن مسلسلها الجديد "الفتوة" الذي تشارك به في السباق الرمضاني 2020 بطولة الفنان ياسر جلال.

وقالت "عمر"، إن المتبقي من تصوير مسلسل "الفتوة" يومين فقط، مع الأخذ في الاعتبار للإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، موضحة: "بناخد بالنا ونرش مطهر ويتواجد عدد من الأفراد لتعقيم موقع التصوير، مع تواجد دكتور لقياس درجة الحرارة ليرحل من يشعر بأنه لديه تعب شديد".

الجدير بالذكر أن مسلسل الفتوة يشارك به عدد من كواكبه نجوم الفن في المسلسل ومنهم ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، محمود حافظ، ضياء عبدالخالق، أحمد جمال سعيد، نبيل البرديسي، تدور الأحداث تدور في الماضي قبل 100 عام، عن"فتوة"، ولكن هناك قصة رومانسية بالإضافة إلى الكوميديا وأكشن، والأحداث ستكون في منطقة الجمالية بالقاهرة التي تتنوع فيها العلاقات الاجتماعية، المسلسل إخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.

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