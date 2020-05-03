استشاري طب نفسي يحذر: لا تجعلوا الخوف من الكورونا يتحول لمرض

قال الدكتور خالد صقر، أخصائي التشخيص والطب النفسي، إن المرض النفسي كان يعتبر وصمة عار لفترات طويلة، ولكن بدأت تتغير هذه الصورة مؤخرا.





وأشار "صقر"، خلال حواره مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هناك عدة وظائف للمخ، وهي الإدراك، والتذكر، والسلوك، والمشاعر، منوها بأنه عند الشعور بخلل في هذه الأمور بشكل يؤثر على حياتنا، لمدة تتراوح من 3 إلى 6 شهور، فإنه يجب التوجه للطبيب النفسي.





وأضاف أن الخوف من المجهول هو أكثر أنواع القلق التي تؤثر على الأفراد، وهو ما يشعر به الناس مع أزمة الكورونا، منوها بأن الخوف والقلق يؤثر على الجهاز المناعي للإنسان، ويضعفه، ومن ثم يكون الإنسان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.





وأوضح أخصائي التشخيص والطب النفسي، أن هناك فرقا بين الخوف المرضي، والخوف الطبيعي، معقبا: "في ناس بتغسل إيديها لحد ما الصابونة تخلص بسبب شعورهم بالخوف من الإصابة بالكورونا"، منوها بأنه يجب أن يكون لدينا معلومات كافية عن الفيروس حتى لا نصل إلى الخوف المرضي.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.



