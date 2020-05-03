كيف تقيس ضغط الدم بشكل صحيح؟.. استشاري أمراض القلب يجيب

قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، إن قياس الضغط يكون في الذراع النشط مع الإنسان الذي يعتمد عليه الإنسان في ممارسة حياته اليومية من كتابة ومأكل.





وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن فرق الضغط بين الذراعين 10 مليمتر زئبق، مشيرا إلى أنه يمكن قياس الضغط في الذراعين وحساب المتوسط لهما.





وأضاف استشاري أمراض القلب، أنه يفضل قياس الضغط لكبار السن وهم واقفين، كما يمكن قياسه للإنسان في الحالتين، نائما وواقفا.





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.



