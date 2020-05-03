تهاني الجبالي: كورونا هو أخطر ما واجهه العالم في هذه المرحلة

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا: إن فيروس كورونا هو أخطر ما واجهه العالم في هذه المرحلة، الذي تحول لمحنة بشرية، ولكنه بداخله منحة ربانية.





وأضافت "الجبالي"، خلال حوارها مع فضائية "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا بداخله فرصة لإعادة بناء الضمير الإنساني، لافتة إلى أن فيروس كورونا أحدث ارتباكًا بالدول الكبرى أكثر من الدول النامية.





وتابعت "الشعوب ستحاول أن تحيي أمنها الجماعي الإنساني بعد أزمة فيروس كورونا".



