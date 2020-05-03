إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "موهبتي من بيتي" في أسبوعها الخامس

أعلنت وزارة الثقافة الأردنية اليوم الأحد أسماء الفائزين في مسابقة "موهبتي من بيتي" في أسبوعها الخامس، حيث فاز بالجائزة الأولى لهذا الأسبوع محمد هاني نايف الروابدة عن حقل الإنشاد، مناصفة مع أسيل حنا سلامة كرادشة عن حقل الموسيقى.

وقال وزير الثقافة الدكتور الطويسي في بيان صحفي اليوم الأحد، إن نتائج الأسبوع الخامس تبين حجم الإقبال والتفاعل حيث تجاوزت حجم المشاهدات 21 مليون مشاهدة من كافة فئات الشباب وافراد الأسرة، مضيفا ان الوزارة تسعى من خلال مشروعاتها الثقافية المختلفة لتقديم خيارات مختلفة للشباب الاردني اثناء جلوسهم في بيوتهم في فترة التباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كورونا .

وبين أنه تم إضافة حقل الأناشيد والابتهالات الدينية، والخط العربي والزخرفة الإسلامية في الأسبوع الرابع للمسابقة لتتواءم مع الشهر الفضيل، كما تم إطلاق 3 منصات جديدة للوزارة منها منصة خاصة للمسابقة حملت عنوان https://mawhebati.gov.jo/، ومنصة للتدريب الفنون والصناعات الابداعية حملت عنوان https://shaghafi.gov.jo/، ومنصة https://kolmorsayamor.gov.jo/، لجائزة يوميات التوثيق الإبداعي في زمن كورونا، داعيا الشباب إلى التفاعل مع هذه المنصات، والاستفادة من الخدمات الثقافية التي تقدمها الوزارة. وأعرب الدكتور الطويسي عن تفاؤله في أن تصل المشاركات مع انتهاء الشهر الفضيل بعيد الفطر السعيد إلى أكثر من 100 ألف مشاركة، ونحو 1000 فائز من الشباب والأطفال، مبينا أن هذه الفئة من الشباب سيكونون نواة لعمل تنموي ثقافي قادم يسجل بفخر ضمن انجازات الدولة الأردنية في مئويتها الأولى.

واشاد بجهود لجان تحكيم المسابقة في فرز المشاركات التي تجاوزت الالاف، والتزام كل لجنة من اللجان بالمعايير التي وضعتها الوزارة.

وفاز بالجائزة في الأسبوع الخامس في حقل الأناشيد كل من:

1 محمد هاني نايف الروابدة

2 مهند محمود احمد درويش

3 احمد حسن ابراهيم اليوسف

4 فارس محمود عارف عمر

5 براء رشاد صالح زيد الكيلاني

6 ماهر محمود عارف عمر

7 زيد احمد مصطفى حبيبة

8 محمود هيثم فايز سلامة

9 سارا إياد حسني الطيطي

10 إلهام فخري حسن العريان

11 ريماس محمد عبدالحميد الشرايري

12 تولين ولمار جمال عبد الواحد عبدالله

13 سيف محمد بسام علي المصري

14 احمد هايل منصور الحديدي

وفاز في حقل النصوص الأدبية كل من:

1 أسيل محمد محمود العسود

2 عمر نضال محمد الفرخ

3 سليمان ايمن سليمان الزيناتي

4 راشد سعد وليد أبو صالح

5 لينة رائد احمد الزعبي

6 روز محمد زاهر الخرابشة

7 أسل عاطف خلف العيايدة

8 جود إبراهيم عواد البداوي

9 ضحى ماجد حسين أبو عواد

10 بتول حسين عيسى الصبح

11 بتول محمد اسماعيل جابر

12 يحيى محمد يحيى عبيدالله

13 دانا خالد محمد محفوظ

14 نبأ أمجد يوسف مسلماني

15 زياد نضال محمد الفرخ

16 جود احمد صالح الضمور

17 أسيل أيمن أحمد عايش

18 عبدالله محمد هارون الخشمان

19 رنيم محمد خالد المرازيق

20 رؤيا نسيم محمد

21 محمد سامح محمد الضروس

وفاز في حقل الموسيقى والغناء كل من:

1 أسيل حنا سلامة كرادشة

2 علي محمد الحمداني

3 كريم نادر يعقوب سلام

4 مالك معتصم فهيم الخطيب

5 جود مهند محمد العربيات

6 عبد الحميد هاشم عبد الحميد الزواهرة

7 ليث خالد عقله علاونه

8 سيلين هيثم زكي شحادة

9 يوسف احمد يوسف غيث

10 فهد اسامة راغب ابوالروس

11 فيصل مفيد محمود حمدان

12 حسام حسين حماد خريسات

13 سارة رجائي الخطيب

14 كارين بشاره عيسى الشاعر

15 محمد ناجي محمد الناجي

16 اوس محمد لؤي عبدالله الشواهين

17 DUA'A ABDELFATTAH MAHMOUD ALQADI

18 مصطفى احمد محمد جمعه ابو عماره

19 آية بسام عدنان البنا

20 دعاء محمد نمر أبو العافية

وفاز في حقل التمثيل والستاند أب كوميدي كل من:

1 أليسار عارف مظهر الحليق

2 ياسمين لؤي خالد القطب

3 شيماء احمد هلال الحمايده

4 مجد علي فيصل العدلي

5 حمزة أمجد عبدالله المقداد

6 رامي مروان محمد العرابي

7 بكر فادي أحمد ابو عليان

8 أوس عبد الهادي مفلح البواريد

9 سُرى علي ابراهيم عقلة

10 عبدالله ابراهيم فايز الامير

11 اية جهاد صبحي عبدالحي

12 عبدالرحمن محمد عبدالحميد الخريسات

13 صهيب عبد العليم محمد عساف

14 سالي محمد هاشم شعبان

15 أكرم صدقي علي دبش

16 سارة داوود موسى البزلميط

17 عباده نور زيد الوقفي

18 عبدالله موفق محمد المهيرات

19 محمود اشرف محمود مصطفى

20 توجان محمد محمد الشملي

وفاز في حقل الرسم كل من:

1 مازن ابراهيم فارس الطاهر

2 شذى خيري كتانة

3 ياسمين جهاد محمود جبر

4 وعد خالد القطاونة

5 ملك كمال علي ابو شاشية

6 اسيل عادل ابو شقير

7 بدر رشيد خلف العظامات

8 ساره عارف عبدالكريم البشيتي

9 ندى يوسف شاكر الطرمان

10 سجى جمال زين العابدين ماضي

11 رفيف خالد ضيف الله المومني

12 دانيا رائد تيسير علي

13 راما شوقي يونس سلمان

14 مريم ابراهيم يوسف الياسين

15 سيلين سامر حسين ابو طبنجه

16 يزيد احمد عوض المشاقبه

17 ابراهيم عبد الكريم إسماعيل سعادة

18 ريم محمد صلاح الرفاعي

19 دارين احمد مصطفى عزالدين

20 ليلى رياض حماد السويلميين

21 نجاح انور الناعس

22 عمر مصطفى كامل العتوم

23 لين اسعد سالم ابوعرابي العدوان

24 قيس فارس تيسير فضة

25 نور وائل حمدي ابو سنينة