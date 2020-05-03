استشاري قلب يقدم نصائح مهمة لتجنب الإصابة بتصلب الشرايين

قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب: إن ملف مرض الضغط غاية في الأهمية وتوضيح تفاصيله سيساهم في إنقاذ العديد من الذين يعانون مشكلات في الكلى وقاع العين.





وتابع "شعبان" خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الضغط يؤدي إلى مشاكل في قاع العين ويحدث انفصال في شبكية العين، وهو ما يستدعي عدم الإهمال في قياس مستوى الضغط وقياس ضغط قاع العين أيضا.





وأضاف أن العين نافذة للقلب وهي ليست كلمة عاطفية ولكن يظهر في العين إذا كان في تصلب شرايين أو مشاكل في القلب وفحص قاع العين يوضح أي ازمات في القلب.





وأشار إلى أن احترام الضغط والتعايش معه يؤدي إلى احترام متبادل من الضغط، ونفس الحال ينطبق على السكر، ولكن في حال إهمال الضغط فستكون المشاكل كبيرة.



