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استشاري قلب يقدم نصائح مهمة لتجنب الإصابة بتصلب الشرايين

الأحد 03/مايو/2020 - 09:23 م
جمال شعبان
جمال شعبان
داليا الحسين
قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب: إن ملف مرض الضغط غاية في الأهمية وتوضيح تفاصيله سيساهم في إنقاذ العديد من الذين يعانون مشكلات في الكلى وقاع العين.

وتابع "شعبان" خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الضغط يؤدي إلى مشاكل في قاع العين ويحدث انفصال في شبكية العين، وهو ما يستدعي عدم الإهمال في قياس مستوى الضغط وقياس ضغط قاع العين أيضا.

وأضاف أن العين نافذة للقلب وهي ليست كلمة عاطفية ولكن يظهر في العين إذا كان في تصلب شرايين أو مشاكل في القلب وفحص قاع العين يوضح أي ازمات في القلب.

وأشار إلى أن احترام الضغط والتعايش معه يؤدي إلى احترام متبادل من الضغط، ونفس الحال ينطبق على السكر، ولكن في حال إهمال الضغط فستكون المشاكل كبيرة.

تعافي 1562 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

تسجيل 272 إصابة بكورونا و14 حالة وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي المصابين 6465 والوفيات 429 حالة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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منظمة الصحة العالمية قلب الضغط السكر أمراض قلب

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