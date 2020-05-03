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"القاتل الصامت".. استشاري أمراض قلب يحذر من هذا المرض (فيديو)

الأحد 03/مايو/2020 - 09:25 م
داليا الحسين
قال الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، إن الضغط يسمى القاتل الصامت لأنه قد يؤثر على عضلة القلب، مؤكدًا أن الضغط مهم وحيوي ويمس حياة الكثيرين.

وتابع، خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن معظم المصريين الذين بلغ عمرهم 18 عاما قد يكون لديهم ارتفاع في ضغط الدم ولا يعرفون هذا.

وشدد استشاري أمراض القلب، على أن تناول "البرشامة" الخاصة بعلاج الضغط أساسية مدى الحياة حتى لو لم يشعر الإنسان بالصداع.

مستجدات أزمة كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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