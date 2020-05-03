استشاري طب نفسي يفجر مفاجأة عن برنامج "رامز مجنون رسمي"

انتقد الدكتور خالد صقر، أخصائي التشخيص والطب النفسي، محتوى برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال، موضحا أن هذا البرنامج يجسد الشخصية السادية.





وأشار "صقر"، خلال حواره مع الإعلامي محمد السرسي ببرنامج "حوار مع مسئول" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن الشخصية السادية هي الشخصية التي تتلذذ بتعذيب الآخرين، والضحك أثناء تعذيبهم.





وأضاف أخصائي التشخيص والطب النفسي، أن البرنامج له تأثير في منتهى السوء على الأطفال، حيث سيقوم الأطفال بتقليد تلك المقالب في بعضهم، معلقا: "السلوك اللي بنتعب عشان ميحصلش بقا بيحصل بسبب برنامج زي برنامج رامز جلال".





مستجدات أزمة كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.



