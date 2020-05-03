Advertisements

حمدي رزق ينضم لـ مبادرة الدعاء والصلاة للتخلص من "كورونا" (فيديو)

الأحد 03/مايو/2020 - 09:30 م
داليا الحسين
أكد الإعلامي حمدي رزق، أن مبادرة تخصيص يوم عالمي للدعاء والصلاة يوم 14 مايو تأتي في محاولة لإنقاذ البشرية في يوم الإخاء الإنساني المخصص.

وأضاف "رزق" خلال تقديمه برنامج "نور النبي"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد أن هذا اليوم مخصص للدعاء والصلاة حتى يرفع الله عن الكوكب البلاء وتعيش البشرية في أمان وسلام ويقف الجميع صفا واحدا مع اختلاف الديان والأجناس.

وتابع الإعلامي قائلًا: "أسرع أمس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب للمشاركة في المبادرة وأيضا البابا فرنسيس للتضرع حتى ينجو الكوكب من الفيروسات المميتة".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حدي رزق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة للمصريين بشأن العلاج (فيديو)

منذ يوم

وائل الإبراشي عن زيادة عدد مصابي كورونا : "الناس مصممة على الانتحار" (فيديو)

منذ يوم

الحرارة تتخطى الـ40 في هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين

منذ ساعتين

خليك في البيت.. 4 أسرار وراء زيادة حالات كورونا بمصر

منذ يوم

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الأوقاف بشأن صلاة التراويح

منذ يوم

كارتيرون يوافق على رحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

استشاري طب نفسي يفجر مفاجأة عن برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ 43 دقيقة

عاجل.. السيسي: 10 رمضان جسد قدرة المصريين على قهر المستحيل

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

منذ ساعتين و 39 دقيقة

استشهاد وإصابة عدد من أبطال الجيش بمناطق تصفية البؤر الإرهابية

منذ حوالي 8 ساعات

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. فتوى من شيخ الأزهر بشأن التجمعات في ظل كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة في العالم.. "كاواساكي" مرض جديد من رحم كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:11 م

"الصحة" تعلن انخفاض أعداد المصابين بكورونا.. وتسجيل 14 حالة وفاة

عاجل بالفيديو.. لحظة تصفية العناصر التكفيرية بسيناء على يد الجيش

01:20 م

الزمالك يخطط لتوجيه ضربة موجعة إلى الأهلي

07:34 م

مجزرة في الزمالك.. 7 لاعبين على قائمة الراحلين

07:33 م

مفاجأة.. بيراميدز يستعد لخطف نجم جديد من الزمالك

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة