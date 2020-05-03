وزير السياحة: السماح للفنادق باستقبال النزلاء بشروط

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة، إنه تم وضع ضوابط الإقامة بالفنادق وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أنه مسموح للفنادق باستقبال النزلاء بنسبة الطاقة الاستيعابية القصوى 25% حتى يوم 31 مايو، وسيتم السماح للمنشأة التي تثبت التزامها برفع نسبة النزلاء إلى 50% منذ بداية يونيو.





وأكد "العناني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنهم يستهدفون المحافظة على صحة النزلاء والعاملين.





وأشار إلى أنه يشترط أن طاولة الغذاء تحتوي على 4 أشخاص بحد أقصى، وأن يتم تعقيم في كل مكان، بالإضافة إلى أنهم وضعوا اشتراطات لعدد مرات تغيير "الملايات والفوط"، وعدم السماح للعاملين بالعمل دون ارتداء الكمامات والقفازات.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 40 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1562 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2041 حالة، من ضمنهم الـ 1562 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 6465 حالة من ضمنهم 1562 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و429 حالة وفاة.



